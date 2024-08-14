بزشكيان: الحكومة القادمة ستمنح صلاحيات خاصة لمحافظي المحافظات الحدودية

واكد بزشكيان مساء الاربعاء خلال لقائه أعضاء كتلة نواب محافظة كردستان (غرب)، على ضرورة اعادة النظر في مكانة محافظة كردستان في عملية التخطيط التنموي للبلاد، مع الاهتمام بالطاقات الكامنة للمحافظة وتنفيذ وثيقة التنمية بصورة خبرائية وبدون انحياز مستعينين بالقدرات العلمية لأساتذة الجامعة والنخب في عملية تنمية المحافظة.

واعتبر رئيس الجمهورية السياحة والصناعات والمناجم والزراعة من الطاقات الكامنة للمحافظة وقال: إن تفعيل هذه الطاقات بالطرق العلمية يمكن أن يحل الكثير من مشاكل المحافظة.

وأشار الدكتور بزشكيان كذلك إلى المزايا الجغرافية والحدودية التي تتمتع بها محافظة كردستان كأحدى القدرات الكبيرة لتجاوز العقوبات وقال ان جدول اعمال الحكومة الرابعة عشرة يتضمن منح صلاحيات خاصة لمحافظي المحافظات الحدودية لتستفيد البلاد أكثر من طاقات وقدرات الحدود.

كما أوضح الرئيس الايراني أن الحكومة ستستفيد من نصائح النواب في اختيار المحافظين، وأضاف: معيارنا في تعيين المحافظين هو الكفاءة والجدارة والخبرة، وليس العلاقات الفئوية أو الانتماءات الحزبية.

انتهى ** 2342