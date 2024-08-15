المشاط: اليمن سيقف إلى جانب لبنان في مواجهة التهديد الصهيوني

وقدم رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، التهاني الى لبنان بذكرى انتصار حرب تموز، معتبراً أن "ما حققته المقاومة الإسلامية في لبنان، من انتصار تاريخي في 2006، سيظل نبراساً لكل حركات التحرّر".

وأكّد المشاط أنّ ما ذاقه الكيان الصهيوني من "مرارة الهزيمة، حاضر لديه في المواجهة الحالية، بخضوعه لمعادلات القوة وعدم قدرته على توسيع نطاق الحرب"، لافتاً إلى أن هذا العدو "يدرك أن المقاومة الإسلامية اليوم هي أقوى مما كانت عليه في السابق".

كذلك، حيا المشاط "بطولات المقاومة الإسلامية في لبنان وتضحياتها الجسيمة وجميع القوى المشاركة في معركة إسناد غزة"، مؤكداً وقوف اليمن إلى جانب لبنان في مواجهة التهديد الصهيوني.

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