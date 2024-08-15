900 ألف زائر غادروا البلاد الى العراق للمشاركة في مراسم الاربعين

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" ، قال ميراحمدي، مساء الأربعاء، على هامش زيارة التفقدية للبنية التحتية الحدودية في منفذ خسروي، وعملية المرور وتقديم الخدمات للزوار في هذه المحطة الحدودية: الوضع المروري للزوار في المنافذ الحدودية الستة جيد جدًا، حيث يمر الزوار بسرعة ودون أي انقطاع.

واضاف: تم حتى الآن تسجيل 2,400,000 زائر في منظومة "سماح"، وفي الوضع الحالي وصلنا اليوم إلى حد العدد النهائي للعام الماضي، لذلك نواجه هذا العام زيادة كبيرة في أعداد الزوار.

وقال نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية والامنية: إن "التنسيق بيننا وبين الجانب العراقي هو أيضاً على أعلى مستوى، ونحن نقدر الحكومة ووزارة الداخلية العراقية، وشخص الوزير عبدالأمير الشمري، الذين نشروا ممثلين مفوضين على الحدود لحل القضايا".

وذكر ميرأحمدي أن وضع النقل على الحدود جيد وتابع: حدود خسروي في حالة جيدة جدًا لحركة الزوار هذا العام وأوضاعها تتحسن كل عام حتى يتمكن الزوار من المرور بسهولة عبر هذه المحطة الحدودية وهناك عدد كبير من السيارات العراقية تنتظر الزوار الإيرانيين لنقلهم.

وأضاف: هذا العام ستتم أيضاً عودة الزوار من النجف وكربلاء بسهولة، ووضع المواصلات في هاتين المدينتين جاهز لعودة الزوار إلى حدود خسروي.

وأعلن رئيس لجنة الاربعين المركزية عن زيادة بنسبة 30٪ في عدد الزوار على حدود خسروي منذ بداية رحلات الأربعين حتى اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقال: يتمتع هذا المعبر بظروف جيدة جدًا وينبغي على الزوار إعطاء الأولوية لهذه الحدود في اختيارهم.

واوصى ميرحمدي زوار الاربعين بعدم المكوث اكثر من يوم واحد في كربلاء المقدسة نظراً للازدحام الذي تشهده المدينة ، وان لا تزيد مدة رحلتهم إلى العراق عن 6 أيام وعدم تاجيل العودة الى يوم الأربعين حتى لا يواجهون مشاكل بسبب الزحام.

وأوضح: يرجى من الحجاج الانتباه إلى شعار الأربعين لهذا العام بان يكون المحور هو "الطريق الى الأقصى"، نظرا للظروف الإقليمية الخاصة والعدوان الاجرامي الصهيواميركي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

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