حزب الله يستهدف "كريات شمونة" بالـ"كاتيوشا".. وإعلام الاحتلال يقر بإصابات مباشرة

وافاد تقرير للميداين انه في أحدث عملياتها، قصفت المقاومة مستوطنة ‏"كريات شمونة"، بِصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، ‏رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية.

بدورها، أكّدت "القناة 12" الإسرائيلية، وقوع إصابات مُباشرة وسط "كريات شمونة" في إثر إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان.

كذلك، نشب حريق في محيط محطة حافلات شركة "إيجد" داخل المستوطنة؛ من جرّاء القصف الصاروخي من لبنان.

وفي سياقٍ متصل، طلب رئيس بلدية "كريات شمونة"، أفيخاي شتيرن، من المستوطنين أن يبقوا قرب الأماكن المحمية من هذه اللحظة وحتى إشعارٍ آخر.

وفي وقتٍ سابق، شنّ مجاهدو ‌‏المقاومة هجوماً جوياً بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تجمّعٍ مُستحدث لجنود العدو ‏في شمال "أبيريم"، والتي أصابت أهدافها بدقة. ‏

كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابةً مباشرة، ما أدّى إلى تدميرها. ‏

كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال ، في "حرج شتولا" بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

واستهدفوا أيضاً موقع البغدادي، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلك ‏بالأسلحة الصاروخية، محقّقين إصابةً مباشرة في الموقعين. ‏

وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كذلك، استهدفت المقاومة موقع "الرمثا" بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابته إصابةً مباشرة.

ونشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مواقع "السماقة" و"المالكية" و"رويسات العلم" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي.

اعتداءات إسرائيلية

في غضون ذلك، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدات عديدة منها، بليدا، حولا، وأطراف بلدة الطيبة.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاربعاء، استهدفت طائرات الاحتلال بلدة عيتا الشعب، وفق مراسل الميادين في الجنوب. وأفاد أيضاً، بشن الاحتلال غارة من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مفرق العباسية قضاء صور، ما أدّى إلى تضرر بعض المركبات ووقوع إصابات في المكان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أنّ الغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي مفرق بلدة العباسية قضاء صور، أدّت إلى إصابة 17 شخصاً بجروح بينهم 4 إصاباتهم حرجة، مشيرةً إلى أنّه جرى توزيعهم على مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاجات السريعة.

وتأتي عمليات المقاومة المستمرة في ظلّ ترقّب إسرائيلي واستنفار عسكري كبير لرد حزب الله على عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتياله القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر.

انتهى ** 2342