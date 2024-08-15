5 مصارعين ايرانيين يتصدرون التصنيف العالمي في اوزانهم

وصعد المصارع عموزاد الحائز على الميدالية الفضية باولمبياد باريس 2024، من المرتبة الثانية الى الاولى في التصنيف الجديد لوزن 65 كغم بالمصارعة الحرة، بالمقابل حلّ غريمه الياباني كيوكاي الفائز بالذهبية في المركز الثاني.

وحل المصارع سعيد اسماعيلي في المركز الاول بالتصنيف اثر فوزه بالميدالية الذهبية بالمصارعة الرومانية وزن 67 كغم.

كما حل محمد هادي ساروي في المركز الاول بالتصنيف بعد فوزه بالميدالية الذهبية بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم.

وجاء بويا دادمرز في المركز الاول بالتصنيف في المصارعة الرومانية وزن 55 كغم وكذلك محمد نخودي في وزن 79 كغم بالمصارعة الحرة.

من جهة ثانية حافظ المصارع الايراني "حسن يزداني" على تصنيفه الثاني بوزن 86 كغم عقب فوزه بالميدالية الفضية الأولمبية.

وتراجع المصارع أمير حسين زارع من المركز الاول الى الثاني في التصنيف العالمي لوزن 125 كغم بعد خسارته في النزال النهائي بالاولمبياد امام الجورجي جنو بترياشفيلي الذي صعد للمرتبة الاولى بالتصنيف.

يذكر ان منتخب ايران للمصارعة الحرة والرومانية الذي شارك في اولمبياد باريس 2024 بـ 11 مصارعا قد حصد 8 ميداليات؛ 2 ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية، حيث حصد الذهبية كل من سعيد اسماعيلي (67 كغم رومانية) ومحمد هادي ساروي (97 كغم رومانية) ونال الفضية كل من حسن يزداني (86 كغم حرة) وامير حسين زارع (125 كغم حرة) ورحمان عموزاد (65 كغم حرة) وعلي رضا مُهمدي (82 كغم) فيما احرز البرونزية امين ميرزازادة (130 كغم) و امير علي آذربيرا (97 كغم حرة).

وجاءت ميداليات ايران الاخرى في لعبة التايكواندو اذ حصد آرين سليمي الذهبية (وزن فوق 80 كغم رجال) ونال الفضية كل من مهران برخورداري (وزن تحت 80 كغم رجال) وناهيد كياني (وزن تحت 57 كغم سيدات) فيما احرزت البرونزية مبينا نعمت زادة (وزن تحت 49 كغم سيدات).

وبالاجمال حصدت البعثة الرياضية الايرانية 12 ميدالية، 3 ذهبية و 6 فضية و 3 برونزية.

انتهى ** 2342