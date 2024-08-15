وابلغ عارف، وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، قرار مجلس الوزراء المصادق عليه في 10 اب/اغسطس بخصوص السماح للبنك المركزي بتوفير وتسديد مبلغ 46 الفا و 756 مليار و 158 مليون و 596 الف تومان، من موارده الداخلية لتسوية الديون الناتجة عن التزامات الجمهورية الاسلامية الايرانية لصندوق النقد الدولي بهدف تعديل القيمة الريالية.
البدء في تسوية الديون الايرانية لصندوق النقد الدولي
١٥/٠٨/٢٠٢٤، ١١:٠٧ ص
رمز الخبر: 85568946
طهران/ 15 اب/اغسطس/ارنا – ابلغ النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، البنك المركزي بقرار مجلس الوزراء فيما يخص تسوية ديون الجمهورية الاسلامية الايرانية لصندوق النقد الدولي.
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