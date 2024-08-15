١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٠٧ ص
رمز الخبر: 85568946
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

البدء في تسوية الديون الايرانية لصندوق النقد الدولي

١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٠٧ ص
رمز الخبر: 85568946
البدء في تسوية الديون الايرانية لصندوق النقد الدولي

طهران/ 15 اب/اغسطس/ارنا – ابلغ النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، البنك المركزي بقرار مجلس الوزراء فيما يخص تسوية ديون الجمهورية الاسلامية الايرانية لصندوق النقد الدولي.

وابلغ عارف، وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، قرار مجلس الوزراء المصادق عليه في 10 اب/اغسطس بخصوص السماح للبنك المركزي بتوفير وتسديد مبلغ 46 الفا و 756 مليار و 158 مليون و 596 الف تومان، من موارده الداخلية لتسوية الديون الناتجة عن التزامات الجمهورية الاسلامية الايرانية لصندوق النقد الدولي بهدف تعديل القيمة الريالية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .