١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:١٠ م
رمز الخبر: 85569109
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journalistکاظم شماعییان

انتخابات التجديد النصفي للبرلمان تقام في حزيران العام المقبل

١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:١٠ م
رمز الخبر: 85569109
انتخابات التجديد النصفي للبرلمان تقام في حزيران العام المقبل

طهران/ 15 اب/اغسطس/ارنا – اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالبلاد محسن اسلامي ان انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الاسلامي ستقام يوم 26 حزيران/يونيو من العام المقبل بالتزامن مع انتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية بالبلاد.

وقال اسلامي في حوار مع مراسل ارنا، انه وفقا لقرار من مجلس الشورى الاسلامي، فان فترة المجالس الاسلامية البلدية والقروية هي 3 سنوات، وان كانت دائرة انتخابية لا تملك نائبا، فجيب ان تقام انتخابات عامة او انتخابات نصفية.

واشار الى انه نظرا الى ان مسعود بزشكيان، كان نائبا لمدينة تبريز في مجلس الشورى الاسلامي وانتخب رئيسا للبلاد، لذلك فقد تم ابلاغ تبريز ولجنة الانتخابات بمحافظة اذربيجان الشرقية للاستعداد لاجراء الانتخابات النصفية.

وتابع ان المادة 32 من قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي تنص على ان المرشح للانتخابات النصفية البرلمانية، يجب أن يستقيل من منصبه قبل 6 اشهر من اجراء الانتخابات وتُقبل استقالته.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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