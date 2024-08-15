انتخابات التجديد النصفي للبرلمان تقام في حزيران العام المقبل

وقال اسلامي في حوار مع مراسل ارنا، انه وفقا لقرار من مجلس الشورى الاسلامي، فان فترة المجالس الاسلامية البلدية والقروية هي 3 سنوات، وان كانت دائرة انتخابية لا تملك نائبا، فجيب ان تقام انتخابات عامة او انتخابات نصفية.

واشار الى انه نظرا الى ان مسعود بزشكيان، كان نائبا لمدينة تبريز في مجلس الشورى الاسلامي وانتخب رئيسا للبلاد، لذلك فقد تم ابلاغ تبريز ولجنة الانتخابات بمحافظة اذربيجان الشرقية للاستعداد لاجراء الانتخابات النصفية.

وتابع ان المادة 32 من قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي تنص على ان المرشح للانتخابات النصفية البرلمانية، يجب أن يستقيل من منصبه قبل 6 اشهر من اجراء الانتخابات وتُقبل استقالته.