في الذكرى السنوية لعودة الاسرى الاحرار الى ارض الوطن

واضافت ان هذه الذكرى، تعيد الى الاذهان العودة الباعثة للفخر للاحرار الذين عادوا الى البلاد في عام 1990 بعد سنوات من المجاهدة والصمود والتعرض للتعذيب في زنزانات ومعسكرات اسر النظام البعثي العراق.

وقدمت الاركان العامة للقوات المسلحة التهاني بذكرى 16 حزيران، ذكرى عودة الاحرار الابطال والمجاهدين والشامخين الى الوطن الاسلامي موكدة ضرورة تكريم وتبجيل اسوة المقاومة هؤلاء.

وتابعت ان التاريخ الحافل بالفخر للثورة الاسلامية مصداق بارز على ان استقلال ايران الاسلامية وعزتها وسموها اليوم امام هجوم العقوبات والمؤامرات وخبث نظام الهيمنة وجبهة الاستكبار وعلى راسه الشيطان الاكبر والكيان الصهيوني المصطنع والغاصب، هو حصيلة مقاومة ومجاهدة وتحرر الشعب الايراني الشامخ والتي تحققت في ظل القيادة الحكيمة والمقتدرة للقائد العام للقوات المسلحة سماحة اية الله العظمى الخامنئي (مد ظله العالي).