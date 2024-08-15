رئيس الجمهورية يدعو للتحكم الذكي باستهلاك الكهرباء

وقد زار الرئيس بزشكيان المركز الوطني لتوزيع الكهرباء اليوم الخميس، اذ اثنى على جهود منتسبي صناعة الكهرباء على مدار الساعة ووزارة الطاقة مؤكدا ضرورة التحكم الذكي باستهلاك الكهرباء في البلاد.

اما وزير الطاقة علي اكبر محرابيان الذي رافق رئيس الجمهورية في هذه الجولة التفقدية، فقد قدم شرحا عن توليد وتوزيع الكهرباء في البلاد وقال انه تم خلال الاشهر الماضية، تدشين عدد لافت من المحطات وكذلك عدد كبير من المحولات والشبكة الكهربائية، وبدانا العمل على عدد ملحوظ منها ايضا وهي الان قيد الانجاز.

واضاف محرابيان ان رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تمويل هذه المشاريع وان نشهد تدشين محطات توليد الطاقة الواحدة تلو الاخرى في خطوة لتوفير الكهرباء اللازم في البلاد.