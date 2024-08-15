الدفاع الجوي الايراني يزيح الستار قريبا عن إنجازات جديدة

وفي لقاء اليوم الخميس مع خريجي جامعة القيادة والاركان (دافوس) التابعة للجيش الايراني قال العميد صباحي فرد: يمتلك جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية رصيدا كبيرا من المنتسبين الولائيين والمتخصصين وان استغلال هذه الفرص يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى نجاح الجيش.

وذكر أن الدفاع الجوي اتخذ خطوات أساسية من أجل تعزيز القوة الدفاعية، وقال: إن هذه القوة جلبت دائما العديد من الإنجازات المحلية إلى الدورة الدفاعية للبلاد في السنوات الماضية وخلقت القدرات الدفاعية اللازمة في ذاتها.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي إلى الدور الفعال لهذه القوات في ضمان أمن البلاد، وقال: ستتم ازاحة الستار قريباً عن معدات وإنجازات جديدة للدفاع الجوي تتماشى مع تهديدات اليوم.

واعتبر العميد صباحي فرد التآزر والتعاون بين القوات المسلحة سبب النجاح في مختلف المسؤوليات وقال: لدينا قدرات كثيرة إذا اجتمعت معا ستجلب المزيد من القوة للبلاد.

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