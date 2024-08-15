١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85569495
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برسبوليس يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع ذوب آهن

١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٠ ص
رمز الخبر: 85569495
برسبوليس يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع ذوب آهن

طهران / 16 آب/اغسطس/ارنا- استهل فريق برسبوليس حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل 1-1 مع ذوب آهن اصفهان في المباراة الافتتاحية للدوري الايراني الممتاز.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس في مدينة اراك ، تمكن ماجد علياري من تسجيل هدف المباراة الأول والدوري الـ24 في الدقيقة الاولى من المباراة لفريقه ذوب آهن.

وفي الدقيقة 21 أتيحت الفرصة لعلي علي بور لتسجيل هدف التعادل لبرسبوليس بعد تمريرة من أيوب العلمود لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 28، تمريرة فرشاد أحمد زاده الرائعة ترافقت برأسية من عيسى آل كثير الى خارج المرمى بفارق بسيط.

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة، تمكن سعيد صادقي من تسجيل هدف التعادل في مرمى ذوب آهن من مجهود فردي.

وفي المباراتين الاخريين اللتين جرتا مساء الخميس ايضا تمكن ملون انزلي من الفوز على ضيفه كل كهر سيرجان 1-0 فيما تعادل استقلال خوزستان مع ضيفه المنيوم اراك دون اهداف.

وستجري مساء اليوم الجمعة بقية مباريات الجولة الاولى من الدوري الايراني كالتالي: "سباهان-جادرملو اردكان"، "مس رفسنجان-تراكتور سازي تبريز"،"هوادار-خيبر خرم آباد"، "شمس آذر قزوين-استقلال طهران"، "نساجي مازندران-فولاد خوزستان".

انتهى ** 2342

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