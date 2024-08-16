محسن رضائي: الثورة الإسلامية تسعى لتحقيق أهدافها على أساس مبادئ واستراتيجيات لا يجوز المساس بها

وكتب قائد الحرس الثوري خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي X مساء الخميس: الثورة الإسلامية تسعى إلى تحقيق أهدافها على أساس مبادئ واستراتيجيات لا يجوز المساس بها.

واشار رضائي إلى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على تجنب التراجع امام العدو، مستشهدا بالآية الكريمة 16 من سورة الأنفال "وَ مَنْ یوَلِّهِمْ یوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیزاً إِلی فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیر": الدفاع عن أرض الإسلام، ونصرة المظلومين، واستقلال الأمم، والرد على التهديد ومعاقبة المعتدي، مبادئ استراتيجية تتم متابعتها بحكمة وشجاعة، والتراجع عنها لا هو ممكن ولا مسموح به.

انتهى ** 2342