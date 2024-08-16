١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85569559
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الاربعين الحسيني.."لواء الخدمة الحسينية" من مظاهر التعاطف بين العراقيين والزوار الإيرانيين

١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ ص
رمز الخبر: 85569559
الاربعين الحسيني.."لواء الخدمة الحسينية" من مظاهر التعاطف بين العراقيين والزوار الإيرانيين

طهران / 16 آب/اغسطس/ارنا- اقام الشباب العراقي في شکل متطوعي لواء الخدمة الحسينية على الطرق التي يسلكها زوار الامام الحسين لتقديم الخدمات المتنوعة لهم لا سيما ايواء هولاء الزوار وتوفير كافة الخدمات من مأكل ومسكن.

وتواجد الشباب العراقي  في الشوارع والممرات وقاموا بتجهيز الترتيبات اللازمة لإيواء الزوار الأربعین الحسیني في بيوت الإخوة العراقيين.

وفي كل عام، يقيم العراقيون مواكبهم على طریق مسیرة الأربعين الحسيني قبل حوالي أسبوع من بدء مراسم الأربعين ويخدمون الزوار لكن هذا العام نشهد مشاهد لا مثيل لها من التعاطف وخدمة الزوار نظراً لتدفق كبير للزوار الأجانب إلى العراق لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام منذ حوالي 12 يوماً قبل بدء مراسم الأربعين.

الاربعين الحسيني.."لواء الخدمة الحسينية" من مظاهر التعاطف بين العراقيين والزوار الإيرانيين

وقامت مجموعة من الشباب العراقي على شكل "لواء الخدمة الحسينية" بترتيبات إيواء الزوار المتواجدين في شوارع وممرات النجف وكربلاء في بيوت الإخوة العراقيين بالنظر إلی  كثرة الزوار الإيرانيين ومشاكل الإقامة والتغذية ودرجة حرارة الهواء في مدينتي النجف وكربلاء.

الاربعين الحسيني.."لواء الخدمة الحسينية" من مظاهر التعاطف بين العراقيين والزوار الإيرانيين

وهذه المجموعة من الشباب الذين هم في مختلف الفئات العمرية يبحثون ليلاً ونهاراً عن الزوار الإيرانيين وغير الإيرانيين في الشوارع حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات وإن حرارة الجو وعدم استعداد المواكب لاستقبال الزوار في هذه الأيام دفعت أهالي النجف وكربلاء إلى تقدیم منازلهم لإيواء الزوار وفي مثل هذه الحالة يجب على الزوار أن ينتبهوا إلى قدرات الاستضافة والعودة إلى مدنهم في أسرع وقت بعد الزیارة، حتى تتاح إمكانية ایواء الزوار الآخرين.

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