١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:١٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85569707
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كنعاني: أسرانا الأحرار، حاملو رسالة انتصار الشعب على الأعداء

١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:١٥ م
رمز الخبر: 85569707
كنعاني: أسرانا الأحرار، حاملو رسالة انتصار الشعب على الأعداء

طهران / 16 آب/اغسطس/ارنا- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" إن أسرانا الأحرار الأعزاء كانوا حاملي رسالة الإيمان والعزة والصمود للشعب الإيراني أثناء فترة أسرهم وهم حاملو رسالة انتصار شعبنا على الأعداء المتوهمين والمهیمنین والمستبدین في زمن تحريرهم.

 وحیا ناصر كنعاني، الذكرى السنوية لعودة الاسرى الاحرار الى ايران الاسلامية في 16 حزيران/يونيو ( الأسراء الایرانیون فی سجون نظام صدام حسین البائد) على صفحته في الفضاء الافتراضي وكتب: الأحرار الفخورون هم رموز المقاومة، وصمود ومثابرة الشعب الإيراني العظيم والمؤمن في مواجهة أي عدوان ومطامع وشرور أعداء هذه الأرض والبلاد التي هي صانعة التاريخ والحضارة.

وقال إن أسرانا الأحرار الأعزاء كانوا حاملي رسالة الإيمان والعزة والصمود للشعب الإيراني أثناء فترة أسرهم وهم حاملو رسالة انتصار شعبنا على الأعداء المتوهمين والمهیمنین والمستبدین في زمن تحريرهم.

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