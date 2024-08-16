عشرات الشهداء والجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة بغزة

ففي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 20 فلسطينيا على الأقل جراء غارات ضربت عددا من المنازل في غزة خلال الساعات الماضية.

وفي رفح جنوبا أيضا، إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر في قصف إسرائيلي طال منطقة الشاكوش غربي المدينة.

كما استشهد و أصیب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات.

وأفاد الشهود بأن مدينة رفح شهدت استمرار الجيش الصهیوني في عملياته العسكرية، حيث قام بنسف مزيد من المربعات السكنية في حي تل السلطان غربي المدينة، وسمعت أصوات الانفجارات من مناطق بعيدة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.

وبينما يتواصل القصف الصهیوني على قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة بأن عدد الشهداء تجاوز 40 ألفا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، في حين بلغ عدد الجرحى 92 ألفا و400 جريح، ولا يزال آلاف آخرون تحت الأنقاض.

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