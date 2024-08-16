مساعد وزير الدفاع الايراني: صناعة الدفاع الإيرانية حولت التهديدات إلى فرص

وقال: تمكنا الیوم من تحقيق إنجازات كبيرة في الصناعة الدفاعية بالتعاون مع النخب وخاصة الأكاديميين، و6500 شركة قائمة على المعرفة.

وأضاف أن إنشاء قدرات تقنية دفاعية خاصة في الصناعات الإستراتيجية للمواجهة مع جميع أنواع التهديدات یعتبر من نجاحاتنا.

وأشار إلى نمو إيران الإسلامية بنسبة 189 بالمئة في إنتاج المنتجات الدفاعية، وخاصة الدفاع الاستراتيجي، والنمو بنسبة 223 بالمئة في تصدير المنتجات الدفاعية. وقال: إن تصميم صواريخ كروز والصواریخ الباليستية والتطور في الدفاع السيبراني والحرب المعرفية والحرب الإلكترونية من الإنجازات المهمة للصناعة الدفاعية في البلاد.

انتهی**3280