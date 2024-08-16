١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٢٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85569854
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مساعد وزير الدفاع الايراني: صناعة الدفاع الإيرانية حولت التهديدات إلى فرص

١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٢٢ م
رمز الخبر: 85569854
مساعد وزير الدفاع الايراني: صناعة الدفاع الإيرانية حولت التهديدات إلى فرص

طهران/16آب/اغسطس/ارنا- أشار مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني، رئيس منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة العمید "مجید ابن الرضا" إلى الإنجازات القیمة التي حققتها بلادنا في مجال تصنيع المعدات العسكرية المتطورة وقال: اليوم، حولت قوة الصناعة الدفاعية الإيرانية التهديدات المختلفة، بما في ذلك اجراءات الحظر، إلى فرص.

وقال: تمكنا الیوم من تحقيق إنجازات كبيرة في الصناعة الدفاعية بالتعاون مع النخب وخاصة الأكاديميين، و6500 شركة قائمة على المعرفة.

وأضاف أن إنشاء قدرات تقنية دفاعية خاصة في الصناعات الإستراتيجية للمواجهة مع جميع أنواع التهديدات یعتبر من نجاحاتنا.

وأشار إلى نمو إيران الإسلامية بنسبة 189 بالمئة في إنتاج المنتجات الدفاعية، وخاصة الدفاع الاستراتيجي، والنمو بنسبة 223 بالمئة في تصدير المنتجات الدفاعية. وقال: إن تصميم صواريخ كروز  والصواریخ الباليستية والتطور في الدفاع السيبراني والحرب المعرفية والحرب الإلكترونية من الإنجازات المهمة للصناعة الدفاعية في البلاد.

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