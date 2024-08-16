قائد عسكري: إيران سترد ردا حاسما على أعدائها

وقال العميد "سعيد شعبانيان" : إن شعبنا علی العلم بالعداوة المستمرة لأمريكا والكيان الصهيوني الإرهابي ومازلنا لم ننتقم لدماء الشهداء مثل الشهید سليماني وإسماعيل هنية وفؤاد شكر من العدو ونحن نحدد الزمان والمكان للرد على عدوان العدو وهذه الأيام هي أصعب الأيام على الصهاينة.

وأضاف أن القوات المسلحة لبلادنا اليوم بلغت مستوى من الجاهزية تحت قیادة قائد الثورة الإسلامیة بحيث أن العدو أخذ خياراته من على الطاولة ووضعها تحت الطاولة.

وتابع قائلا: شاهد الشعب عملية وعد الصادق وقريبا ستبدأ عملية جديدة لجعل العدو يندم على ما فعله.

وقال إن إيران الإسلامية تنتج اليوم أكثر من 90% من معداتها الدفاعية وأضاف: كنا نعمل على أساس الهندسة العكسية ولم يكن لدينا حتى صاروخ واحد خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، ولكن اليوم وصلنا إلى مرحلة الإنتاج وكل ما تحتاجه القوات المسلحة متوفر في مجموعتنا.

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