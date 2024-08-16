السفارة الإيرانية في لبنان: المدن الصاروخية تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران

وعلقت السفارة الايرانية في بيروت على الفيديو الذي نشره الاعلام الحربي في حزب الله، تحت عنوان “منشأة عماد 4” معتبرة انه “في اللغة الفارسية، نطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال “مدن الصواريخ”.

وأضافت: “هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء جغرافية إيران العزيزة، وهي تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران. يمكننا، إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

يذکر أنه نشر الاعلام الحربي في حزب الله اليوم فيديو عن "منشأة عماد 4" لاطلاق الصواريخ تحت عنوان "جبالنا خزائننا".

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