حزب الله لبنان يكشف عن منشأة "عماد 4" الصاروخية تحت الأرض

وعرضت المقاطع المصورة، مجاهدين من حزب الله داخل منشأة تحت الأرض، لتظهر لاحقاً لافتتان، تحمل إحداهما عبارة "منشأة عماد 4"، وتحمل الأخرى الآية القرآنية: "وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة".

وتضمنت المشاهد ظهور شاحنات مرقمة تحمل راجمات صواريخ تتجه من داخل المنشأة في اتجاه فتحة إطلاق أرضية، لتكون بذلك جاهزةً للإطلاق.

وجاءت في الفيديو كلمات للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، شدّد فيها على أنّ "المقاومة أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها في المنطقة".

وقال موقع المنار : إن “اللافت في الأمر هو حجم المنشأة ومداها تحت الأرض وما تحمله من رسائل للعدو الاسرائيلي بأن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات”.

ويأتي نشر الفيديو وسط تهديد حزب الله بالرد على اغتيال الاحتلال عددا من قادته آخرهم فؤاد شكر.

ويشن حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، هجمات على مواقع الاحتلال منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في إطار نصرة غزة، في حين يشن الاحتلال غارات عدوانية متكررة على لبنان.

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