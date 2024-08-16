١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85569990
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صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتل خشية من طائرة مسيرة

١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠٨ م
رمز الخبر: 85569990
صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتل خشية من طائرة مسيرة

طهران/16آب/اغسطس/ارنا- دوّت صافرات الإنذار في شمالي الجولان السوري المحتل خشية من الطائرات المسيّرة للمقاومة.

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وأفادت قناة الميادين بأنه دوّت صافرات الإنذار في "كيلع" و"شاعل" شمالي الجولان السوري المحتل خشية من الطائرات المسيّرة للمقاومة.

وأعلنت وسائل إعلام صهیونیة الیوم الجمعة، أن حزب الله استهدف مرتفعات الجولان السوری المحتل بطائرة مسيرة.

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