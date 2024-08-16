صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتل خشية من طائرة مسيرة

وأفادت قناة الميادين بأنه دوّت صافرات الإنذار في "كيلع" و"شاعل" شمالي الجولان السوري المحتل خشية من الطائرات المسيّرة للمقاومة.

وأعلنت وسائل إعلام صهیونیة الیوم الجمعة، أن حزب الله استهدف مرتفعات الجولان السوری المحتل بطائرة مسيرة.

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