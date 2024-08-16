المقاومة في غزة تواصل استهداف قوات الاحتلال

وأظهرت المقاطع المصوّرة تجهيز مجاهدي كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، المسيّرة ثم انطلاقها في اتجاه الهدف المحدّد.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قنصها جندياً إسرائيلياً كان يتحصّن بإحدى المنازل شرق مدينة خان يونس، كما أعلنت قصفها مقراً للقيادة والسيطرة تابعاً لقوات "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، بصاروخين من نوع "107".

كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، أكدت تفجيرها عبوة "برميلية" بناقلة جنود إسرائيلية، من نوع "ملالة أم 113"، شرق خربة العدس شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت قوات العاصفة، الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة انها قصفت تجمّعاً لآليات وجنود الاحتلال المتوغّلين في حي أبو هداف شمالي شرقي مدينة خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون".

ونشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد عن دكّ وحدتها الصاروخية تحشدات "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم" برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي عملية مشتركة، استهدفت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، وكتائب أبو علي مصطفى موقع قيادة وسيطرة قوات الاحتلال في محور " نتساريم " بصواريخ "107".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة "نيريم" الواقعة شرق خان يونس، ضمن مستوطنات غلاف غزة.

ويوم أمس، استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مدرسة المعري وحي السميري، شمالي شرقي خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون".

وأكدت السرايا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في المكان، تزامناً مع إطلاق قذائف مدفعية بصورة مكثّفة، من أجل إجلاء الجنود المصابين.

وفي عملية مشتركة، قصفت سرايا القدس ومجموعات الشهيد عبد القادر الحسيني، بصواريخ "107"، تجمّعاتٍ لجنود الاحتلال وآلياته في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة.

وكان الإعلام الحربي لسرايا القدس، قد نشر مشاهد توثّق استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف الـ"RPG"، جنوبي حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

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