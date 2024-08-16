لبنان: المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع للاحتلال ومبانيَ لجنوده بأسراب من المسيرات والصواريخ

وفي أحدث عملياتها يوم الجمعة، شنّ مقاتلو ‌‏المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً، عبر أسراب من المسيّرات الانقضاضية، على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188، في ثكنة "راوية".

وأكّدت أنّ المسيّرات استهدفت أماكن تموضع واستقرار لضباط العدو وجنوده، وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكّدة.

وفي عمليتين منفصلتين، استهدفت المقاومة مبانيَ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنتي "المطلة" و"نطوعة".

وذكرت المقاومة أنّ العمليات تأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة كفركلا.

وفي وقتٍ سابق من يوم الجمعة، استهدفت المقاومة دشمة يتموضع فيها ‏جنود العدو في موقع "بركة ريشا"، ‏بالأسلحة الموجَّهة، وأصابتها إصابة مباشرة، وأوقعت إصابات مؤكّدة بين الجنود.

واستهدفت المقاومة موقع العاصي، ‏بالقذائف المدفعية، وأصابته إصابة مباشرة.

واستهدفت المقاومة أيضاً انتشاراً لجنود ‏العدو في محيط ثكنة "ميتات"، ‏بالأسلحة الصاروخية، وحقّقت إصابة مباشرة فيه، وقصفت انتشاراً لجنوده في محيط موقع "جل الدير"، ‏بصواريخ فلق.

انتهى ** 2342