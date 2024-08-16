باقري: اميركا شريك لاجرام الصهاينة وليست وسيطا محايدا

وكتب علي باقري كني على صفحته في الفضاء الإلكتروني مساء الجمعة: تم مساء اليوم (الجمعة)، في الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، تبادل الآراء حول تطورات اليوم الثاني من مفاوضات وقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة.

وتابع: وفي إشارة إلى سير ونتائج مفاوضات اليوم في الدوحة، أوضح محمد بن عبدالرحمن آل ثاني آخر القضايا والعقبات على طريق التوصل إلى اتفاق يكون بمثابة نقطة اطمئنان لوقف جرائم كيان الاحتلال في غزة.

وأضاف باقري: وبالإشارة إلى عدوان الصهاينة وطبيعتهم الإجرامية في غزة، فقد حذرت من خداع ونكث العهد من قبل العصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب وأهم داعميها اي اميركا على طاولة المفاوضات.

وأشار وزير الخارجية الايراني بالوكالة إلى أن أميركا من خلال تزويدها للصهاينة بالأسلحة الحربية هي في حد ذاتها شريك لاجرامهم وليست وسيطا محايدا، لذلك أكدت على استخدام كافة القدرات لإجبار المعتدين الصهاينة على وقف القتل والجرائم في غزة.

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