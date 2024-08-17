السكك الحديدية الايرانية: لن نسمح بانتهاك سيادة أراضي السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الايرانية

و عقب انتهاك شركة السكك الحديدية الخاصة المعروفة باسم "اتحاد سكك حديد أفغانستان" سيادة أراضي السكك الحديدية الإيرانية،اصدرت شركة السكة الحديدية للجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا ، مؤكدة فيه على انها لن تسمح بانتهاك سيادة أراضي السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الايرانية ولا يوجد احد فوق القانون.

وذكر بيان شركة السكة الحديدية للجمهورية الاسلامية الايرانية الامور التالية:

1- لا يمكن مرور او تردد أي من مركبات السكك الحديدية بما فيها القاطرات والعربات والمعدات وما يماثلها وأجهزة الطرق في أراضي السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الايرانية إلا بإذن وبموجب قوانين السكك الحديدية الايرانية.

2-لا يُستثنى أي شخص طبيعي أو اعتباري ولا أي شركة خاصة إيرانية أو غير إيرانية من القاعدة المذكورة أعلاه.

3-خلال الأيام الماضية، قام موظفون تابعون لشركة خاصة تابعة لاتحاد السكك الحديدية الأفغانية بأعمال غير قانونية في أراضي السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الايرانية حيث قاموا بعرقلة عمل الزملاء الفنيين والأمنيين في شركة السكك الحديدية الإيرانية والتعدي عليهم بالضرب والشتم وكسر نوافذ سياراتهم.

4-قام موظفوا الشركة الخاصة التابعة لاتحاد السكك الحديدية الأفغانية بدخول محطة القطار "ميوتك" في الأراضي الايرانية عنوة وبشكل غير قانوني عن طريق كسر قفل مبنى المحطة.

5-وفيما يتعلق بالمقطع المنشور في الفضاء الإلكتروني وادعاء التسبب في حادث لقاطرة، فإنه يثير أيضا:

أ- القاطرة المذكورة كانت متوقفة ولم يكن هناك أي خطر يذكر عليها.

ب-تم انتاج هذا الفيديو بهدف خلق مساحة إعلامية في منتصف الأسبوع الماضي، وبعد الملاحقة القضائية بتهم ارتكاب أعمال غير قانونية وإجرامية، قامت إدارة اتحاد السكك الحديدية الأفغانية يوم امس الجمعة، بنشر هذا الفيديو المزيف على نطاق واسع جدا عبر الفضاء الإلكتروني من أجل الضغط على السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الايرانية ومنع تنفيذ القانون.

ج- ونظرا لعصيان موظفي شركة اتحاد السكك الحديدية الافغانية الخاصة لقوانين السكك الحديدية الايرانية وعزمهم على السفر والتجول في منطقة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الايرانية دون تراخيص قانونية،نحيطكم علما ان قطع خط السكة الحديدية هذا يعتبر إجراء وقائي لمنع المخالفات القانونية والانتهاكات على سيادة الاراضي الايرانية.

د-وفي الختام ، نؤكد مجددا ان مرور او تردد أي من مركبات السكك الحديدية بما فيها القاطرات والعربات والمعدات وما يماثلها وأجهزة الطرق في أراضي السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الايرانية يكون خاضعا لقوانين الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولا يحق لأي شخص حقيقي أو اعتباري إيراني أو أجنبي مخالفة هذه القوانين.

انتهى**ر.م