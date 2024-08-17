الرئیس بزشکیان: التعاون والتعاطف بین جمیع القوى هو حاجة أساسية للبلاد

وقال مسعود بزشکیان في الجلسة العلنیة لمجلس الشوری الإسلامي اليوم السبت، دفاعاً عن وزرائه المقترحين : اليوم فرصة للتعرف على حياة الشعب وسماع أصواتهم ورغبتهم في التحول والتغيير وفرصة للإصلاح وتغيير الإجراءات غير الفعالة في الحكم وبث الأمل للتغلب على الصعوبات والأزمات المعقدة المقبلة وتصحيح التعاملات الخاطئة للقوی العظمی بالعالم مع الشعب الإيراني الشجاع.

وأضاف: الحكومة التي قدمتها إلى مجلس الشوری الاسلامي، هي حكومة الوفاق الوطني ،وهذه الحکومة تتعلق بكل الشعب الإيراني وهي ملزمة بضمان حقوق المواطنة لجميع الإيرانيين وتعطي الأولوية للمصالح الوطنية.

وتابع أن قائد الثورة الإسلامیة أعلن بوضوح أن نجاح الحكومة هو نجاح النظام.وأکد: ليس هناك نجاح أعظم من الحد من التهديدات ومواجهة المخاطر التي تواجهها البلاد والتخفيف من معاناة شعبنا وحماية الأمل الذي خلق بين مختلف شرائح الشعب.

واستطرد قائلا: أثبت شعبنا أنه مهتم ببلاده وسیحضر في الميدان والساحة بكل قوته إذا استخدم الإجراء الفعال لحل المشاكل.

وأضاف: مهمة الحكومة الرابعة عشرة هي توفير وتأمین التعليم العادل والجيد لجميع الشعب، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمنطقة التي يعيشون فيها.

وأکد أن تطوير البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف ووضع القوانين اللازمة، تضمن الأمن وتعزز الإقتدار الوطني.

وشدد بالقول:إن تعزيز العلاقات الدولية مع احترام مبادئ العزة والحكمة والمنفعة ومواجهة أعداء البلاد والرافضين لعزتها واقتدارها واستقلالها وتقدم إيران وتطور الرعاية الاجتماعية وخلق بيئة اجتماعية لنمو الفضائل من المهام الأخرى للحكومة الرابعة عشرة.

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