حاخام يهودي يدعو إلى قصف المسجد الأقصى ونسبته إلى إيران

وقال يوسف مزراحي، "إن لو كان الأمر بيدي لقصـفت المسجد الأقصى، وأعلنت أن صـاروخا من إيران قد قصـفه لإثارة صـراع بين العرب والإيرانيين،.

وأثير هذا التعليق للحاخام اليهودي بينما هاجم نحو 1400 مستوطن صهيوني المسجد الأقصى الثلاثاء الماضي، ودنسوا هذا المكان المقدس. كما قام المستوطنون الصهاينة بحركات وشعارات استفزازية في باحة المسجد الأقصى.

ونفذ هذا الهجوم بمناسبة الذكرى السنوية لتدمير "الهيكل" المزعوم في تل أبيب.

ويريد الكيان الصهيوني السيطرة على المسجد الأقصى وتدميره، لأن "الهيكل" الذي يزعمونه يقع تحت المسجد، في رأيهم الوهمي، ويسعون إلى إعادة بناء هذا الهيكل بدلا من المسجد الأقصى.

ويأتي تعليق الحاخام اليهودي بعد فترة من دعوة وزير التراث في حكومة الاحتلال الصهيوني"عميحاي إلياهو"، إلى استخدام القنابل الذرية ضد غزة.

وأثارت تصريحات الوزير في حكومة نتنياهو ردود فعل وإدانات دولية وإقليمية واسعة النطاق، وحتى جنوب أفريقيا استخدمته في محكمة العدل الدولية كدليل على القرار السابق لسلطات نظام الاحتلال بتدمير غزة.

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