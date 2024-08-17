نقل 46 من جرحى الزوار الايرانيين في حادث سير بالعراق إلى البلاد

وأوضح دريانبرد، اليوم السبت: في الساعة الواحدة والنصف صباحاً، وبعد الاتصال بمركز قيادة حادث (ICP) عبر حدود شلمجة بشأن حادث حافلة تقل زوار الايرانيين على طريق الديوانية العراقي، تم على الفور الاستعداد لتسليم جرحى الحادث.

وأضاف: بعد استلام المصابين الى اقرب مركز طبي في البلاد جرى نقلهم إلى قسم الطوارئ بجامعة آبادان للعلوم الطبية لتلقي المزيد من العلاج، وتم تنفيذ إجراءات الفرز والإغاثة لهم، وأثناء تلقي الخدمات الطبية عند نقطة الصفر الحدودية، نقل خبراء الطوارئ، المصابين إلى مستشفيات في مدينة أبادان.

ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر ، أصيب 64 شخصًا ، في حادث سير وقع في حوالي الساعة 3:30 فجر الجمعة بين حافلة وشاحنة صهريج تحمل النفط الأسود (القار) في الطريق السريع بين الديوانية والناصرية.

ومن بين جرحى هذا الحادث 61 زائرا إيرانيا و 3 عراقيين، كانوا في طريق العودة بعد ادائهم زيارة الاربعين. وتمت معالجة 18 من الجرحى وغادروا المستشفى ، فيما خضع 46 شخصًا للعناية الموقتة في قسم الطوارئ في مستشفى الديوانية التعليمي ومن ثم تم نقل 12 منهم الى البلاد.

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