حماس تدعم طلب الأمم المتحدة لهدنة إنسانية لتطعيم أطفال غزة ضد الشلل الرباعي

وقال الرشق، إن "حماس تدعم إدخال الدواء والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة".

ودعا المفوض العام لوكالة الأونروا، لهدنة إنسانية في غزة لمدة 7 أيام للسماح بحملات تطعيم ضد شلل الأطفال.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قال أنهم سيدشنون حملة لمكافحة شلل الأطفال في غزة.

وأشار غوتيرتش إلى أن الأمم المتحدة على استعداد لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، مؤكدا أن منع واحتواء انتشار شلل الأطفال في غزة سيتطلب جهودًا ضخمة ومنسقة وعاجلة.

ولفت إلى أن اليونيسف تنسق تسليم اللقاحات ومعدات سلسلة التبريد لتخزينها، موضحا أن منظمة الصحة العالمية وافقت على توفير 1.6 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال وذكر غوتيرتش أن الأمم المتحدة على استعداد لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تشمل 24 ألف طفل.

كما دعا إلى هدنة إنسانية في غزة لتنفيذ حملة مكافحة شلل الأطفال.

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