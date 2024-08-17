أهالي محافظة ميسان يقومون بانشاء قبر رمزي لطفل إيراني

ويتوجه ملايين الإيرانيين من زوار ومحبي أبي عبد الله الحسين (ع) إلى كربلاء من منفذ خسروي الحدودي في كرمانشاه للمشاركة في مراسم الأربعين.

وکما کل عام تقام مراسم الأربعین ویشارك فیها عشاق الحسین (ع) من مختلف بقاع العالم ویحرص العراقییون على خدمة الزوار بأفضل الطرق بحيث يصعب على الزائر الاختيار بين مواكب الخدمة للاستراحة على طريق المشاية في الأربعين إلى كربلاء لأن الكثير من العراقيين، الأغنياء والفقراء، وأحيانا بالقوة يريدون استضافة الزوار في منازلهم.

وفي وقت يعيش العراق أكثر الأيام حرارة وعلى الرغم من وصولها في معظم الأماكن لأكثر من أربعين درجة مئوية، الا أن زوار الأربعين قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى مرقد الإمام الحسين (ع) وأخيه أبي الفضل العباس.

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