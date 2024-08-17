اعتقالات ومداهمات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدنا وبلدات بالضفة

فقد اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، قرية العروج شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن موسى أحمد العروج، حيث قامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، مواطنا ونجله خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف، وداهمت عدة منازل واعتقلت المواطن علاء الوزير ونجله عماد من منزليهما بعد تخريب محتوياته والاعتداء عليهما بالضرب.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابين من محافظة طولكرم أثناء مرورهما على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

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