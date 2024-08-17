١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85570917
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حرائق ضخمة تلتهم مناطق في "تل ابيب" + فيديو

١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٤٧ م
رمز الخبر: 85570917
حرائق ضخمة تلتهم مناطق في "تل ابيب" + فيديو

طهران / 17 آب / اغسطس / ارنا - اندلعت حرائق ضخمة في "تل أبيب" وسط كيان الاحتلال، وتحديدا بالقرب من مرآب للسيارات؛ وطواقم الإطفاء تعمل على توثيق مكان الحادث؛ وفق ما نشرت وسائل إعلام تابعة للعدو.

وكانت وسائل اعلام عبرية، ذكرت اليوم السبت، أن "عسكريين اثنين أصيبا من جراء صواريخ قادمة من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى بشمال إسرائيل".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "حزب الله اللبنانية أطلق (اليوم) 40 صاروخاً على مرحلتين نحو شمال إسرائيل، ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة، منها صفد والجليل الأعلى".

وفي هذا السياق، اشار إعلام العدو، الى "إخلاء الصف الأول من المنازل في مستعمرة اييليت هشاحر بسبب عدم القدرة على اخماد الحرائق التي اندلعت بفعل الصواريخ التي أُطلقت من لبنان"؛ بحسب ما افادت به قناة المنار الاخبارية.

انتهى ** ح ع

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