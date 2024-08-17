حرائق ضخمة تلتهم مناطق في "تل ابيب" + فيديو

وكانت وسائل اعلام عبرية، ذكرت اليوم السبت، أن "عسكريين اثنين أصيبا من جراء صواريخ قادمة من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى بشمال إسرائيل".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "حزب الله اللبنانية أطلق (اليوم) 40 صاروخاً على مرحلتين نحو شمال إسرائيل، ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة، منها صفد والجليل الأعلى".

وفي هذا السياق، اشار إعلام العدو، الى "إخلاء الصف الأول من المنازل في مستعمرة اييليت هشاحر بسبب عدم القدرة على اخماد الحرائق التي اندلعت بفعل الصواريخ التي أُطلقت من لبنان"؛ بحسب ما افادت به قناة المنار الاخبارية.