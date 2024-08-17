عطوان : المسيرات الحاشدة في اليمن رسالة للعالم بأن دعم القضية الفلسطينية مستمر

وقال عطوان في تصريحات لقناة المسيرة الاخبارية، ان "العالم العربي يتابع باهتمام بالغ هذه المظاهرات التي تجسد صمود الشعب اليمني وتضحياته"؛ معرباً عن تقديره الكبير للشعب اليمني "الذي أصبح رمزاً للمقاومة والصمود في وجه العدوان".

وأضاف : إن هذه المظاهرات كشفت عن مواقف الشعوب العربية الحقيقية؛ مؤكداً على، أن "اليمنيين أثبتوا للعالم أنهم شعب عظيم يستحق كل الدعم والتقدير".

وقارن الخبير الفلسطيني، بين غزة واليمن؛ مشيداً بصمود وشجاعة شعبي البلدين في مواجهة العدوان.

واستطرد قائلا : إن غزة حققت معجزة كبيرة من خلال صمودها ومقاومتها؛ مؤكداً، أن "هذه المعجزة تمثلت في الكشف عن الوجوه الحقيقية للأنظمة العربية التي تقف متفرجة أمام العدوان على غزة واليمن".

وتابع عطوان، أن "تدنيس المسجد الأقصى والمظاهرات الحاشدة في اليمن كشفتا عن حجم التحديات التي تواجه الأمة العربية"؛ لافتا الى، أن "اليمنيين والفلسطينيين يمثلون نموذجاً يحتذى به في المقاومة والصمود".

وانتقد رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم، صمت الأمة العربية إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، وقال : إن اليمنيين هم (العرب) الوحيدون الذين يخرجون في مظاهرات حاشدة للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين والقدس، مؤكداً أن هذا الموقف المشرف يضع اليمنيين في مصاف الشعوب الشريفة.

واكمل عطوان، أن "المظاهرات اليمنية هي رسالة واضحة للعالم بأن الشعب اليمني لن يتخلى عن دعمه للقضية الفلسطينية".

انتهى ** ح ع

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المصدر / المسيرة