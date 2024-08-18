عملية مركّبة ونوعية للمقاومة ضد قوات الاحتلال في تل الهوا جنوب مدينة غزة

وفي تفاصيل العملية، أكدت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكن مجاهديها من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين تابعين للقوات الإسرائيلية في محيط الكلية الجامعية. بعد ذلك، اشتبكت كتائب القسّام مع من تبقى من الجنود الإسرائيليين، بالأسلحة الرشاشة، موقعةً إياهم بين قتيل ومصاب، بحيث تمّ رصد هبوط الطيران المروحي التابع للاحتلال من أجل عمليات الإجلاء.

من جهته، أقرّ الاحتلال الإسرائيلي بوقوع جنوده بين قتلى ومصابين في إثر تعرّضهم لحادث أمني، من جراء المعارك الدائرة في القطاع، والتي تواصل المقاومة الفلسطينية خوضها في محاور القتال كافة، منذ نحو 11 شهراً.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي على الأقل في الحدث الذي وصفته بـ "الخطير"، بينما أكدت منصة إعلامية إسرائيلية إصابة 11 جندياً بجروح متفاوتة، من جرائه.

في غضون ذلك، لا تزال المعلومات الإضافية بشأن ما جرى خاضعةً للرقابة العسكرية التي يفرضها الاحتلال، ضمن سياسة التعتيم على حجم خسائره.

وفي سياق عمليات المقاومة المتواصلة لليوم الـ316 من ملحمة "طوفان الأقصى"، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثق استهدافها تحشدات "جيش" الاحتلال، شرقي خان يونس.

بدورها فجّرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبوةً أرضيةً شديدة الانفجار، مزروعةً مسبقاً، بآلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في محيط مسجد عليين، في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

وأكدت سرايا القدس خوضها اشتباكاتٍ ضاريةً مع جنود الاحتلال في شرقي منطقة القرارة، شمالي خان يونس، بينما قصفت موقع "رعيم" العسكري الإسرائيلي، جنوبي شرقي قطاع غزة، برشقة صاروخية.

كذلك، أكدت كتائب شهداء الأقصى خوضها اشتباكاتٍ ضاريةً مع القوات الإسرائيلية، في شرقي القرارة أيضاً.

كما قصفت، بوابل من قذائف "الهاون"، قوات الاحتلال المتوغلة شمالي شرقي خان يونس.

ونشرت "شهداء الأقصى" مشاهد عن استهدافها مقراً للقيادة والسيطرة تابعاً لـ"جيش" الاحتلال في محور " نتساريم "، جنوبي غربي مدينة غزة، بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

إضافةً إلى ذلك، استهدفت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، تموضعاً لقوات الاحتلال في "نتساريم"، بصاورخي "حاصب 111".

من جهتها، أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دكّ وحدتها المدفعية تمركزاً لـ"جيش" الاحتلال في حي تل زعرب، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، مؤكدةً هبوط مروحية إسرائيلية من أجل نقل الإصابات.

ونشرت مشاهد عن دكّها مقر القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في "نتساريم"، بصواريخ "107"، موضحةً أنّ العملية جاءت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين.

انتهى ** 2342