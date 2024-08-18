تجسيد التعاطف في استضافة العراقيين للزوار الإيرانيين

ونظرا للحضور الاكثر كثافة للزوار هذا العام للمشاركة في زيارة الاربعين ، فقد بدا العراقيون اقامة المواكب وتقديم الخدمات للزوار في طريق المشاية بفترة تسبق ما كان المعتاد عليه في الاعوام الماضية ، حيث تسجل هنالك مشاهد منقطعة النظير من التعاطف وخدمة الزوار.

ومع وصول اعداد كبيرة من الزوار الإيرانيين إلى مدينتي النجف وكربلاء وصعوبات الإقامة والطعام وارتفاع حرارة الجو فقد تطوعت مجاميع كبيرة من الشباب العراقي تحت عنوان "لواء الخدمة الحسينية" حيث يقومون بمراجعة الزوار وتوفير الترتيبات اللازمة لايوائهم في منازل الإخوة العراقيين.

هذه المجاميع من الشباب، وهم من مختلف الفئات العمرية، يبحثون عن الزوار الإيرانيين وغير الإيرانيين لايوائهم في منازل العراقيين بقلوب زاخرة بروح الخدمة المتفانية من اجل ابي عبدالله الحسين (ع).

انتهى ** 2342