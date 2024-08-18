حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال وتجهيزات تجسيسة ويحقق إصابات مباشرة

واستهدف مقاتلو المقاومة التجهيزات التجسسية، في موقع "جل العلام"، عبر استخدام محلقات ‏هجومية انقضاضية، وتمت إصابتها بدقة، وتدميرها.

وفي عمليتين منفصلتين، استهدفت المقاومة موقعي "حدب يارون" و"رويسات العلم"، في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، واستخدمت في كلتا العمليتين القذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة فيهما.

واستهدفت أيضاً موقع "السماقة"، في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وأصابته إصابة مباشرة.

واستهدفت المقاومة أيضاً تموضعاً لجنود العدو ‏في موقع "المرج"، بمحلقتين انقضاضيتين، وأصابته إصابة مباشرة، وأوقعت فيهم عدداً من القتلى ‏والجرحى.‏

وذكرت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي في إطار إسنادها قطاع غزّة ومقاومته.

وفي وقتٍ سابق، من يوم السبت، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّها أدخلت مستوطنة "أيلييت هشاحر" في جدول نيرانها، واستهدفتها للمرة الأولى بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".

وأكّدت المقاومة الإسلامية، في بيانها، أنّ العملية تأتي رداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة الكفور، ‌و‏التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية.

وعرض الإعلام الحربي مشاهد عن عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة "كريات شمونة" وثكنة "بيت هِلِل"، شمالي فلسطين المحتلة.

كما عرض مشاهد عن استهداف موقع "بركة ريشا"، والمقر المُستَحدَث للفرقة 146 في جعتون، ومستوطنة "المطلة"، شمالي فلسطين المحتلة.

وأفاد مراسل الميادين بإطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى المحتل، وأخرى في اتجاه مواقع للاحتلال في تلال كفرشوبا.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي "نطوعة" و"شتولا".

في غضون ذلك، طالت الاعتداءات الإسرائيلية عدداً من القرى الجنوبية، مستهدفةً بلدات الضهيرة ومركبا وعيترون وكفرحمام وعيتا الشعب، وأطراف بلدتي كفرشوبا والطيري، وفق ما أكد مراسل الميادين.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين ابراهيم كساب، "ملاك"، شهيداً على طريق القدس. وهو مواليد عام 1989، من بلدة طيردبا، وسكان بلدة برج الشمالي الجنوبية.

انتهى ** 2342