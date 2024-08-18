أسامة حمدان: لا إرادة حقيقية لدى واشنطن لوقف إطلاق النار

وتابع "أسامة حمدان":يجب ضمان وقف إطلاق النار ضمن معايير واضحة"، مشدداً على أنه لا إرادة حقيقية لدى الإدارة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة.

هذا وأكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج "سامي أبو زهري": أن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم.

وأشار أبو زهري في حديث إلى التلفزيون العربي إلى أننا "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية بل أمام فرض إملاءات أميركية".

أبو زهري الذي أكد أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق لوقف إطلاق النار"، رأى أن واشنطن تحاول ردع أي تحركات في المنطقة ضد إسرائيل.

القيادي في حماس كشف أن الحركة لم تدع حتى الآن إلى أي لقاءات إضافية، معتبرًا أن "ما يجري الحديث عنه انطباعات خادعة".

انتهی**1426