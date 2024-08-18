١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٤٩ ص
رمز الخبر: 85571349
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journalistزهراء ناظمي

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زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة بوشهر جنوب ايران

١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٤٩ ص
رمز الخبر: 85571349
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة بوشهر جنوب ايران

بوشهر/ 18 أب/ اغسطس/ ارنا- افاد مدير عام مكتب إدارة الأزمات في محافظة بوشهر جنوب ايران "كوروش دهقان" ان زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب الخليج الفارسي وعلى بعد 109 كم من جزيرة خارك بمحافظة بوشهر، لكنه لم يسبب بأي أضرار للمرافق الساحلية لهذه المحافظة.

وصرح دهقان صباح اليوم لإرنا: إن  مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أفاد ان الزلزال وقع عند الساعة  12:43 صباح اليوم الأحد بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج الفارسي وسجل على عمق 10 كلم، وعلى بعد 109 كلم من محافظة بوشهر.

كما اوضح انه حتى الآن لم ترد اي تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار محتملة جراء هذا الزلزال.

وأضاف: كما تم ارسال فرق متخصصة لتقييم الاضرار المحتملة إلى منطقة وقوع هذا الزلزال.

وذكر: أعضاء إدارة الأزمات على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة حسب الحاجة.

وبحسب ما افاد به مركز رصد الزلزال الوطني، فقد حدث هذا الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.31 والطول الشرقي 49.99.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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