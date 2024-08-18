زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة بوشهر جنوب ايران

وصرح دهقان صباح اليوم لإرنا: إن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أفاد ان الزلزال وقع عند الساعة 12:43 صباح اليوم الأحد بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج الفارسي وسجل على عمق 10 كلم، وعلى بعد 109 كلم من محافظة بوشهر.

كما اوضح انه حتى الآن لم ترد اي تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار محتملة جراء هذا الزلزال.

وأضاف: كما تم ارسال فرق متخصصة لتقييم الاضرار المحتملة إلى منطقة وقوع هذا الزلزال.

وذكر: أعضاء إدارة الأزمات على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة حسب الحاجة.

وبحسب ما افاد به مركز رصد الزلزال الوطني، فقد حدث هذا الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.31 والطول الشرقي 49.99.

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