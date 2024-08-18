١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٦ ص
رمز الخبر: 85571437
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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كنعاني: انقلاب 1953 يظل إلى الأبد عارا على جبين أمريكا وبريطانيا

١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٦ ص
رمز الخبر: 85571437
كنعاني: انقلاب 1953 يظل إلى الأبد عارا على جبين أمريكا وبريطانيا

طهران/18 آب/اغسطس/ارنا-صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" بأن العار الذي خلفته الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق في 19 آب/أغسطس 1953،والدعم العسكري والامني والسياسي للاستبداد سيبقى مخلدا على جبين النظامين الأمريكي والبريطاني.

و بمناسبة ذكرى الانقلاب علی الحکومة الوطنیة لرئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق يوم 19 آب/ أغسطس عام 1953، كتب كنعاني على صفحته الشخصية عبر  شبكات التواصل الاجتماعي:"إن العبودية والاستعمار والانقلابات والتدخلات العسكرية في البلدان الأخرى ليست سوى جزء من التاريخ المظلم والمخزي للتدخلات الأمريكية والبريطانية في العالم".

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن العار الذي خلفته الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق في 19 آب/أغسطس 1953،والدعم العسكري والامني والسياسي للاستبداد سيبقى مخلدا على جبين النظامين الأمريكي والبريطاني.

كما اعتبر كنعاني بأن هاتين الدولتين بسجلهما الأسود، تدعمان حاليا الكيان الإسرائيلي الزائف والعنصري والإبادة الجماعية في غزة، وفي الوقت نفسه تعتبران نفسيهما حاملة لواء حقوق الإنسان والديمقراطية!

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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