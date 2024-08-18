استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شبعا جنوب لبنان

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في محلة جنعم، أطراف بلدة شبعا قضاء حاصبيا، وأسفرت عن استشهاد شخص.

ولم يتم الكشف عن أي معلومات حول هوية هذا الشهيد.

وكثف الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي من تحليقه الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.



وكانت اطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية هدفا لقصف معاد بعد منتصف الليل الفائت حيث اطلق العدو القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

ولا يزال الكيان الصهيوني يواصل تصعيده على بلدات وقرى جنوب لبنان، بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكما استهدف الكيان الصهيوني، أمس السبت، دراجة نارية في مدينة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني.

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