١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٠٨ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85571795
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الدفاع المدني بغزة: تبخر جثث 1760 شهيدا بسبب الأسلحة المحرمة دوليا

١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٠٨ م
رمز الخبر: 85571795
الدفاع المدني بغزة: تبخر جثث 1760 شهيدا بسبب الأسلحة المحرمة دوليا

طهران / 18 آب/اغسطس/ارنا- قال الدفاع المدني بغزة، اليوم الأحد، إن 1760 جثة شهيد فلسطيني تبخرت بسبب الأسلحة المحرمة دولياً التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدفاع المدني في بيان صحفي أنه رصد اختفاء جثث 2210 شهداء من مقابر متفرقة في القطاع.

واکد:قوات الاحتلال لا تسمح لطواقمه بالاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأشار إلى استشهاد 82 من كوادره بنيران الاحتلال الإسرائيلي وتعرض مقراته ومركباته للقصف المدفعي والجوي.

ولفت إلى أن الاحتلال يرفض عمليات التنسيق لإدخال طواقم الدفاع المدني إلى المناطق المقصوفة ويحاصر الفلسطينيين بقطاع غزة في منطقة تقل مساحتها عن 11% من مساحة القطاع.

وأكد أن قرابة 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم تستطع طواقمه من انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة.

وطالب بتوفير الاحتياجات الأساسية من الوقود والمعدات وقطع الغيار لاستمرار عمل طواقمه.

انتهی**1426

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