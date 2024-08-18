الدفاع المدني بغزة : جثث 1760 شهيدا تبخرت بسبب الأسلحة المحرمة

واوضح الدفاع المدني لقطاع غزة في بيانه الوم : إن 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة، كما أن قوات الاحتلال لا تسمح لطواقم الإنقاذ بالاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأكد البيان، أن 82 من كوادر الدفاع المدني استشهدوا بنيران الاحتلال منذ بدء الحرب، وأن مقراته ومركباته تعرضت للقصف المدفعي والجوي الإسرائيلي؛ لافتا الى أن طواقم الدفاع المدني استطاعت على مدار الحرب انتشال جثامين 35 ألف شخص، مشيرا إلى وجود 10 آلاف جثمان تحت الأنقاض.

واضاف، أن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ألقى قرابة 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع تسببت بتدمير أكثر من 80% من البنية الحضرية و90% من البنية التحتية.

وتابع جهاز الدفاع المدني بغزة : إن الاحتلال يحاصر الفلسطينيين في منطقة تقلّ مساحتها عن 11% من مساحة القطاع، كما يرفض عمليات التنسيق لإدخال طواقم الدفاع المدني إلى المناطق المقصوفة. وطالب بتوفير الاحتياجات الأساسية من الوقود والمعدات وقطع الغيار لاستمرار عمله.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الجزيرة