١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:١٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85572027
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الدفاع المدني بغزة : جثث 1760 شهيدا تبخرت بسبب الأسلحة المحرمة

١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:١٤ م
رمز الخبر: 85572027
الدفاع المدني بغزة : جثث 1760 شهيدا تبخرت بسبب الأسلحة المحرمة

طهران / 18 آب / أغسطس / ارنا - أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، بأن جثث 1760 شهيدا تبخرت بسبب الأسلحة المحرمة دوليا، وعدم تمكن الجهاز من تسجيل بيانات أصحاب الجثامين في السجلات الحكومية المختصة.

واوضح الدفاع المدني لقطاع غزة في بيانه الوم : إن 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة، كما أن قوات الاحتلال لا تسمح لطواقم الإنقاذ بالاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأكد البيان، أن 82 من كوادر الدفاع المدني استشهدوا بنيران الاحتلال منذ بدء الحرب، وأن مقراته ومركباته تعرضت للقصف المدفعي والجوي الإسرائيلي؛ لافتا الى أن طواقم الدفاع المدني استطاعت على مدار الحرب انتشال جثامين 35 ألف شخص، مشيرا إلى وجود 10 آلاف جثمان تحت الأنقاض.

واضاف، أن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ألقى قرابة 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع تسببت بتدمير أكثر من 80% من البنية الحضرية و90% من البنية التحتية.

وتابع جهاز الدفاع المدني بغزة : إن الاحتلال يحاصر الفلسطينيين في منطقة تقلّ مساحتها عن 11% من مساحة القطاع، كما يرفض عمليات التنسيق لإدخال طواقم الدفاع المدني إلى المناطق المقصوفة. وطالب بتوفير الاحتياجات الأساسية من الوقود والمعدات وقطع الغيار لاستمرار عمله.

انتهى ** ح ع 

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المصدر / الجزيرة

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