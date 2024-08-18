العراق: المقاومة الاسلامية تستهدف الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر

وفي بيان صدر عنها، وتحت إشعار "سُمِح بالنشر، أشارت المقاومة إلى أنّ استهدافها للجولان، يأتي في إطار استمرارها بنهجها المقاوم، ونصرةً لأهل فلسطين "من أطفال ونساء وشيوخ".

كما أكدت المقاومة، في بيانها، "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة قد استهدفت، في أواخر شهر تموز/يوليو الفائت، هدفاً حيوياً للاحتلال، بواسطة الطيران المسيّر، شمالي مدينة أم الرشراش الفلسطينية المحتلة "إيلات".

كما حذّرت تنسيقية المقاومة العراقية، الاثنين الماضي، من أنّها "غير ملزمة بأي قيود"، إذا ما "تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرةً أخرى باستهداف أبناء العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكّدةً أنّ ردها حينها "لن توقفه سقوف".

وفي بيان، أشارت التنسيقية إلى أنّ ذلك يأتي "مع استمرار تمادي قوى الاستكبار في اعتداءاتها الوحشية والغادرة بحق الشعوب ورجال مقاومتها".

وأضافت أنّ هذه القوى "تواصل رعايتها ودعمها لأمن الكيان الصهيوني على حساب أمن المنطقة، من دون اعتبار لسيادة العراق أو الدول الرافضة لسياساتها الإجرامية".

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