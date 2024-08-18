المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغل الاحتلال في تل الهوا وخان يونس

وفي تفاصيل عملياتها ليوم الأحد، استهدفت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوا، جنوبي مدينة غزة.

ونشرت القسام مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور "نتساريم"، جنوبي حي تل الهوا.

بدورها، قصفت كتائب شهداء الأقصى، بوابل من قذائف "الهاون"، قوات الاحتلال وآلياتهم المتوغلة في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوا أيضاً.

وفي السياق، أفاد مراسل الميادين في غزة، بأنّ قوات الاحتلال تحاول التوغل مجدداً عبر الأطراف الجنوبية لحي الزيتون في مدينة غزة.

عمليات نوعية في خان يونس

أمّا جنوبي قطاع غزة، فتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة برميلية وأخرى صدمية، في قوات الاحتلال المترجلة من الآليات غربي منطقة "الحاووز" غربي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

من جانبها، قصفت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بوابل من قذائف الهاون، تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط حارة الجية في منطقة المطاحن، شمالي مدينة خان يونس.

كما قصفت السرايا، بصواريخ "107" مقر قيادة وسيطرة تابعاً لـ"جيش" الاحتلال المتوغل في محيط تبة الـ 86 "الكرد"، شمالي شرقي خان يونس.

وقصفت أيضاً بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60"، تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين شمالي مدينة حمد غربي خان يونس، بالإضافة إلى قصفها موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية.

في غضون ذلك، عرضت السرايا مشاهد من قصف مجاهديها بقذائف الهاون آليات الاحتلال الصهيوني وجنوده المتوغلين في منطقة القرارة، شمالي مدينة خان يونس.

من جانبها، كتائب شهداء الأقصى قصفت بقذائف "الهاون" جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتوغلة في منطقة المطاحن، شمالي مدينة خان يونس.

كما قصفت بوابل من قذائف "الهاون" جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتوغلة غربي مدينة حمد شمالي غربي مدينة خان يونس.

يأتي ذلك فيما تحاول قوات الاحتلال التوغل مجدداً في منطقة القرارة في خان يونس على وقع اشتباكات ضارية مع المقاومة، بحسب ما أفاد مراسل الميادين.

قتلى وجرحى لـ "جيش" الاحتلال

ومع استمرار تصدي المقاومة الفلسطينية البطولي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أقرّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال بإصابة جندي من "الكتيبة 202" التابعة للواء المظليين بجروح بليغة، في وقت سابق اليوم الأحد، خلال معركة في جنوبي قطاع غزة.

واول أمس، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل قائد سرية وجندي، في معارك قطاع غزّة.

وأوضح أنّ "قائد سرية في الإسناد اللوجستي قُتل، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في وسط قطاع غزّة"، مضيفاً أنّ جندياً في الاحتياط قُتل أيضاً خلال المعارك في قطاع غزة.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال في معارك قطاع غزة إلى 692 ضابطاً وجندياً، منذ بدء "طوفان الأقصى"، منهم 332 منذ بدء العملية البرية في القطاع، بالإضافة إلى جرح نحو أكثر من 10 آلاف آخرين، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

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