حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى حرش حدب عيتا

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى ‏لها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

ونفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية خلال يوم الأحد، طالت: "موقع الراهب"،"كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل"، "جل العلام"، "المالكية"، ثكنة "زرعيت"، "زبدين"، "رويسة القرن"، "المرج"، "مسكاف عام"، مستوطنة "شتولا" وتدمير التجهيزات التجسسية في ‏"رويسات العلم".

وتأتي هذه العمليات في إطار دعم غزة، وخلق جبهة مساندة لها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر الحرب المدمرة التي يشنها على القطاع، عقب إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

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