وزارة الصحة في غزة: عدد الشهداء يفوق الـ 40 ألفاً

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، ارتفع إلى 40 ألفاً و99 شهيداً و92 ألفاً و609 مصابين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي السياق، أكّد الدفاع المدني في غزة، وجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل والمباني التي قصفها الاحتلال في قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيراً إلى عدم تمكنه من انتشالها من جراء تداعيات الحصار ومنع إدخال المعدات اللازمة.

وفي بيانٍ بشأن مستجدات الأوضاع الميدانية، في اليوم الـ317 من العدوان، نقل الدفاع المدني ما تعانيه فرقه على الأرض، إضافةً إلى نشره تفاصيل مروّعة لأوضاع السكان، وحالة مئات جثامين الشهداء، وكشفه أيضاً عن سرقة "جيش" الاحتلال أكثر من ألفي جثمان من مقابر القطاع.

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