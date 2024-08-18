١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85572177
T T
٠ Persons

سمات

وزارة الصحة في غزة: عدد الشهداء يفوق الـ 40 ألفاً

١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٠٣ ص
رمز الخبر: 85572177
وزارة الصحة في غزة: عدد الشهداء يفوق الـ 40 ألفاً

طهران / 19 آب/اغسطس/ارنا- أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين، "وصل منهما إلى المستشفيات 25 شهيداً و72 مصاباً خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، ارتفع إلى 40 ألفاً و99 شهيداً و92 ألفاً و609 مصابين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي السياق، أكّد الدفاع المدني في غزة، وجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل والمباني التي قصفها الاحتلال في قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيراً إلى عدم تمكنه من انتشالها من جراء تداعيات الحصار  ومنع إدخال المعدات اللازمة.

وفي بيانٍ بشأن مستجدات الأوضاع الميدانية، في اليوم الـ317 من العدوان، نقل الدفاع المدني ما تعانيه فرقه على الأرض، إضافةً إلى نشره تفاصيل مروّعة لأوضاع السكان، وحالة مئات جثامين الشهداء، وكشفه أيضاً عن سرقة "جيش" الاحتلال أكثر من ألفي جثمان من مقابر القطاع.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .