١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85572188
T T
٠ Persons

سمات

تعيين نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات والإعلام

١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٢٤ ص
رمز الخبر: 85572188
تعيين نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات والإعلام

طهران / 19 آب/اغسطس/ارنا- عيّن مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن حاجي ميرزائي ، نائب مدير المكتب لشؤون الاتصالات والاعلام محمد مهدي طباطبائي.

واوضح حاجي ميرزائي في قرار التعيين بان المتوقع "إنشاء علاقة منهجية وتفاعلية مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي" و"زيادة الإنتاج الإعلامي بمختلف الأشكال ووفقًا لاحتياجات اليوم ومختلف الأذواق" لتبيين وترويج وتعميق خطاب حكومة الوحدة الوطنية وتقديم المعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب وصورة لائقة ومفعمة بالأمل للإجراءات التي تتخذتها الحكومة الرابعة عشرة.

وأضاف مدير مكتب رئيس الجمهورية: ان المتوقع ايضا الاهتمام بالأهداف والمثل الأصلية للثورة الإسلامية، والسير في اتجاه تحقيق رؤية السياسات العامة للدولة المعلنة من قبل قائد الثورة الإسلامية (مد ظله العالي)، والوفاء للميثاق الأخلاقي للحكومة من أجل المزيد من خدمة الشعب الإيراني العزيز.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .