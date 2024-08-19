حماس: الكيان الصهيوني يحاول تكثيف هجماته على رفح وخان يونس

وذكر عزت الرشق أن أمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على خان يونس ورفح من أجل تحسين موقف الاحتلال خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، يدل على إصرار الاحتلال المتزايد على ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني والهجمات الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف: إن هذا القرار يثبت للعالم حقيقة طبيعة الاحتلال الإجرامي الإرهابي المتعطش للدماء، وهم، وخاصة الحكومة الأمريكية، باعتبارها الداعم الرئيسي لهذا النظام الإجرامي، مسؤولون عن صمتهم أمام جرائم وإبادة شعبنا في غزة وعجزه عن وقف هذه الحرب.

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