١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85572249
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حماس: الكيان الصهيوني يحاول تكثيف هجماته على رفح وخان يونس

١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص
رمز الخبر: 85572249
حماس: الكيان الصهيوني يحاول تكثيف هجماته على رفح وخان يونس

طهران / 19 آب/اغسطس/ارنا- قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس "عزت الرشق"، إنه حاولت قوات الاحتلال الصهيوني تكثيف هجماتها ضد الشعب الفلسطيني في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر عزت الرشق أن أمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على خان يونس ورفح من أجل تحسين موقف الاحتلال خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، يدل على إصرار الاحتلال المتزايد على ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني والهجمات الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف: إن هذا القرار يثبت للعالم حقيقة طبيعة الاحتلال الإجرامي الإرهابي المتعطش للدماء، وهم، وخاصة الحكومة الأمريكية، باعتبارها الداعم الرئيسي لهذا النظام الإجرامي، مسؤولون عن صمتهم أمام جرائم وإبادة شعبنا في غزة وعجزه عن وقف هذه الحرب.

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