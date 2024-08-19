المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية

وأكدت المقاومة الإسلامية أن هذه العملية تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة باتوليه.

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