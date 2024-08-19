المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية

وأكدت المقاومة الإسلامية أن هذه العملية تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة باتوليه.
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طهران/19 آب/أغسطس/إرنا- أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا ثكنة زرعيت وجنود العدو الموجودين في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.
وأكدت المقاومة الإسلامية أن هذه العملية تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة باتوليه.
انتهى**3276
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