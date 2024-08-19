١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٤٦ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85572347
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المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية

١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٤٦ ص
رمز الخبر: 85572347
المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية

طهران/19 آب/أغسطس/إرنا- أعلنت المقاومة الإسلامية أن‏ مجاهديها استهدفوا ثكنة زرعيت وجنود العدو الموجودين في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.

وأكدت المقاومة الإسلامية أن هذه العملية تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة باتوليه.

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