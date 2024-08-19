عمدة مدينة شيكاغو: ما يحدث الآن في غزة إبادة جماعية

وأكد عمدة مدينة شيكاغو الديمقراطي "براندون جونسون" في مقابلة مع مجلة “ماذر جونز”:أن “ما يحدث الآن” في غزة “ليس فظيعا فحسب، بل هو إبادة جماعية”.

وأضاف جونسون: “يتعين علينا أن نعترف بالمشكلة ونسميها بما هي وأن نتحلى بالشجاعة الأخلاقية لممارسة سلطتنا”.

هذا وأعلنت أكثر من 250 منظمة عزمها المشاركة في مظاهرات وتجمعات في مدينة شيكاغو الأمريكية، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في الفترة ما بين 18 و22 أغسطس آب الجاري، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء دعم العدوان الإسرائيلي.

‏ويتوقع المنظمون أن تكون هذه التظاهرات الأكبر في تاريخ شيكاغو؛ حيث يُقدر عدد المشاركين ما بين 40 ألفًا و100 ألف شخص من مختلف الولايات.

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