١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢٠ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85572542
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الدفاع المدني يكشف تفاصيل جديدة خلال عملية انتشاله جثامين الشهداء في غزة

١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢٠ ص
رمز الخبر: 85572542
الدفاع المدني يكشف تفاصيل جديدة خلال عملية انتشاله جثامين الشهداء في غزة

طهران/19 آب/أغسطس/إرنا- اعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إن جثث 1760 شهيدا تبخرت بسبب الأسلحة المحرمة دوليا، التي تستخدمها "إسرائيل" في حرب الإبادة الجماعية على غزة منذ 318 يوما.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صحافي، أنه لم يتمكن من تسجيل بيانات أصحاب الجثامين في السجلات الحكومية المختصة.

وأكد أنه لا يزال 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض ولم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة، وعدم سماح قوات الاحتلال لطواقم الإنقاذ بالاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأشار إلى أن 82 من كوادر الدفاع المدني استشهدوا بنيران الاحتلال منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى استهداف الاحتلال لمقراته ومركباته.

ونوه الدفاع المدني إلى أن الطواقم استطاعت على مدار الحرب انتشال جثامين 35 ألف شخص.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى قرابة 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع تسببت بتدمير أكثر من 80 بالمئة من البنية الحضرية و90 بالمئة من البنية التحتية.

وقال إن الاحتلال يحاصر الفلسطينيين في منطقة تقل مساحتها عن 11 بالمئة من مساحة القطاع، كما يرفض عمليات التنسيق لإدخال طواقم الدفاع المدني إلى المناطق المقصوفة.

وطالب الدفاع المدني بتوفير الاحتياجات الأساسية من الوقود والمعدات وقطع الغيار لاستمرار عمله.

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