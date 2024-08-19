الدفاع المدني يكشف تفاصيل جديدة خلال عملية انتشاله جثامين الشهداء في غزة

وأوضح الدفاع المدني في بيان صحافي، أنه لم يتمكن من تسجيل بيانات أصحاب الجثامين في السجلات الحكومية المختصة.

وأكد أنه لا يزال 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض ولم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة، وعدم سماح قوات الاحتلال لطواقم الإنقاذ بالاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأشار إلى أن 82 من كوادر الدفاع المدني استشهدوا بنيران الاحتلال منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى استهداف الاحتلال لمقراته ومركباته.

ونوه الدفاع المدني إلى أن الطواقم استطاعت على مدار الحرب انتشال جثامين 35 ألف شخص.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى قرابة 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع تسببت بتدمير أكثر من 80 بالمئة من البنية الحضرية و90 بالمئة من البنية التحتية.

وقال إن الاحتلال يحاصر الفلسطينيين في منطقة تقل مساحتها عن 11 بالمئة من مساحة القطاع، كما يرفض عمليات التنسيق لإدخال طواقم الدفاع المدني إلى المناطق المقصوفة.

وطالب الدفاع المدني بتوفير الاحتياجات الأساسية من الوقود والمعدات وقطع الغيار لاستمرار عمله.

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